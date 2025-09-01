Суд отклонил апелляции экс-владельцев Домодедово на конфискацию аэропорта

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда Московской области о конфискации аэропорта Домодедово в доход государства. Жалобу подали бывшие бенефициары ООО «ДМЕ Холдинг» Дмитрий Каменщик и Валерий Коган.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения»,— написано в карточке дела. Там также указано, что рассмотрение апелляционной жалобы проходило на закрытом заседании.

17 июня арбитражный суд по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», которому принадлежит аэропорт Домодедово. Поводом для конфискации стало иностранные гражданства Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.

