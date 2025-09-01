Суд оштрафовал москвичку за репост мультика про Дональда Дака

Бабушкинский суд Москвы оштрафовал жительницу столицы на 1,5 тыс. руб. Ее признали виновной в демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП) за репост диснеевского мультика про Дональда Дака, «высмеивающего» Адольфа Гитлера, сообщает «РИА Новости».

Агентство не уточняет название мультика. Предположительно, речь идет о короткометражном фильме «Лицо Фюрера», в котором Дональду Даку, живущему в США, снится жизнь в нацистской Германии. В ночном кошмаре он работает на фашистов и салютует портретам Адольфа Гитлера.

В общей сложности на москвичку составили девять протоколов за видеоролики, размещенные на странице «ВКонтакте». «РИА Новости» пишет, что на большей части из них «фигурировали свастики», а на одном — рэпер Паша Техник. Общая сумма штрафов составила 13,5 тыс. руб.

Полина Мотызлевская