«Россети Тюмень» направили 2,6 млн на повышение надежности электроснабжения транспортных узлов в Югре

«Россети Тюмень» закончили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Советская» в ХМАО-Югре. Объект обеспечивает электроэнергией ключевые транспортные узлы Советского района: аэропорт и железнодорожную станцию «Верхнекондинская». Стоимость работ составила 2,6 млн рублей.

В рамках плановых работ на питающем центре специалисты отремонтировали три выключателя 110 кВ, заменили масло в коммутационных аппаратах, провели регулировку приводов и механизмов управления, установили новые манометры и провели техническое обслуживание двух силовых трансформаторов общей мощностью 35 МВА и 26 вакуумных выключателей 10 кВ. Чтобы логистические потоки шли бесперебойно, «Россети Тюмень» обеспечили непрерывную подачу электричества по резервной схеме.

Энергокомпания уделяет существенное внимание электроснабжению объектов транспортной, социальной и производственной инфраструктуры. Проведение профилактических мероприятий позволяет повысить надежность электросетевого комплекса округа.

АО «Россети Тюмень»