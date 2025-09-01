Минтранс считает преждевременным говорить о переходе «Волги-Днепр» государству

Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что вести разговоры о вхождении государства в капитал грузовой авиакомпании «Волги-Днепр» «совсем преждевременно». По его словам, ведомство знает о планах компании, но о конкретных решениях говорить пока рано.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Никитин

«Безусловно, Минтранс внимательно все это смотрит, но говорить о каких-то решениях сейчас, ну вот, прям совсем преждевременно»,— сказал господин Никитин ТАСС.

29 августа «Ъ» стало известно, собственники «Волги-Днепр» предложили правительству забрать авиакомпанию себе. Ее владельцы направили в правительство заявление о добровольном отказе от прав собственности. Документ подписал гендиректор и совладелец (50%) перевозчика Игорь Аксенов. Такое заявление источники «Ъ» в компании объясняют попыткой избежать принудительного изъятия в доход государства.

