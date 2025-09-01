Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону из незаконного пользования изъяли 99 га сельхозземель

В Обливском районе Ростовской области по иску прокурора из незаконного пользования изъяты более 99 га земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что данные земли были даны в аренду местному жителю администрацией для выпаса скота, но их площадь значительно превышала норматив, предусмотренный законодательством для этих целей.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительным договора аренды участка, принадлежащего муниципалитету.

Исковые требования прокурора удовлетворены.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все