На Дону из незаконного пользования изъяли 99 га сельхозземель
В Обливском районе Ростовской области по иску прокурора из незаконного пользования изъяты более 99 га земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Установлено, что данные земли были даны в аренду местному жителю администрацией для выпаса скота, но их площадь значительно превышала норматив, предусмотренный законодательством для этих целей.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительным договора аренды участка, принадлежащего муниципалитету.
Исковые требования прокурора удовлетворены.