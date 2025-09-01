Нижегородца арестовали по обвинению в госизмене и оправдании терроризма

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали еще одного местного жителя, которого подозревают в государственной измене, оправдании терроризма и незаконном хранении боеприпасов. По ходатайству следствия обвиняемого арестовали, сообщили в региональном УФСБ 1 сентября.

По данным силовиков, после начала СВО житель региона добровольно связался с украинской организацией, которую Служба безопасности Украины использует в деятельности, направленной против безопасности России.

После этого он начал сбор сведений об отделах полиции, которые передавал иностранным кураторам. Также нижегородец распространял в интернете материалы террористического характера, печатал и расклеивал агитационные материалы.

Во время обысков у него нашли боеприпасы и средства коммуникации, используемые при сотрудничестве с украинской организацией.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июле ФСБ сообщила о задержании нижегородки по обвинению в передаче данных об оборонном предприятии.

Андрей Репин