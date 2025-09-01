В Екатеринбурге полиция со стрельбой остановила пьяного водителя

Сотрудники ДПС в Екатеринбурге применили табельное оружие для задержания водителя, отказавшегося остановиться по требованию инспекторов. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Валерием Горелых Фото: Предоставлено Валерием Горелых

Инцидент произошел 31 августа около 20:18 на 30-м км ЕКАД. Экипаж ДПС попытался остановить «Шевроле Ланос», но водитель увеличил скорость и попытался скрыться. После преследования полицейские были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. На улице Березовой водитель сдался.

Задержанным оказался 20-летний житель Березовского, не имеющий водительского удостоверения. Освидетельствование показало 0,172 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Молодой человек признался, что выпил 10 бутылок пива и испугался при виде полиции. В отношении водителя составили четыре административных протокола.

«В результате применения табельного оружия люди и другие транспортные средства не пострадали. Для выяснения всех обстоятельств лихач доставлен в ОП №14 УМВД по Екатеринбургу, иномарка помещена на спецстоянку. По данному факту органы внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение»,— резюмировал полковник Горелых.

Полина Бабинцева