Ярославские НКО получили президентские гранты на 4,4 млрд рублей

Некоммерческие организации (НКО) Ярославской области за девять лет получили президентские гранты на общую сумму свыше 4,4 млрд руб. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в исследовательском центре коммуникационной группы PROGRESS.

Фестиваль "А Курба будет жить!"

Фото: Владимир Ештокин Фестиваль "А Курба будет жить!"

Фото: Владимир Ештокин

Как отмечается в исследовании, несмотря на относительно небольшой размер Ярославская область входит в число наиболее активных регионов с точки зрения финансирования НКО. Регион занимает 9-ое место по объему полученных президентских грантов, в целом по числу поданных заявок область занимает 17-ое место.

«Активность региона объясняется высоким числом инициатив в сфере образования, культуры и социальной поддержки. Даже небольшие города области показывают заметный проектный потенциал, что позволяет расширять охват грантовых программ и эффективно поддерживать локальные сообщества»,— говорится в выводах исследования.

В числе реализованных в Ярославской области проектов на средства президентских грантов фестиваль «А Курба будет жить!», цифровизация «Музея-Фабрики», создание исторического макета, посвященного станции Урочь, воссоздание сада возле дома-дачи первого русского импрессиониста Константина Коровина.

В исследовании были использованы открытые данные о 176 392 заявках и 33 тыс. профинансированных проектов, поданных на конкурс Фонда президентских грантов за девятилетний период с 2017 года.

Алла Чижова