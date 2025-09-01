Янукович назвал вступление в НАТО катастрофой для Украины

Бывший президент Украины Виктор Янукович всегда выступал против вступления страны в НАТО. По его словам, такое решение может обернуться для Киева «катастрофой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Украины Виктор Янукович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Экс-президент Украины Виктор Янукович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне»,— сказал господин Янукович журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, во время своего президентского срока он работал над сближением Украины и Евросоюза. Однако европейские коллеги не уделяли должного внимания «сложности экономической ситуации» и вели себя «высокомерно», рассказал господин Янукович.

Сегодня на саммите стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин назвал желание Украины вступить в НАТО одной из первопричин конфликта. Он отметил, что Россия на протяжении многих лет называет расширения альянса прямой угрозой безопасности.