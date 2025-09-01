Глава СКР потребовал доклад о нападении в Оренбурге, совершенном мигрантами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения на мужчину в Оренбурге, совершенного мигрантами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел из-за дорожного конфликта, после которого нападавшие избили жертву подручными предметами. Пострадавший получил серьезные травмы. Как сообщают СМИ, избившие оренбуржца получили гражданство России несколько лет назад.

Следственными органами СКР по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Виктору Зудерману предоставить отчет о текущем статусе расследования и установленных фактах.

Андрей Сазонов