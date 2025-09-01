Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбурге проверяют обстоятельства избиения местного жителя

В Оренбурге в микрорайоне Ростошинские пруды произошла драка на дороге, информация о которой быстро распространилась в социальных сетях. Сообщалось, что группа мигрантов жестоко избила местного жителя.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции в итоге установили всех участников конфликта и взяли у них показания.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области уточнила, что все участники драки являются гражданами России. В настоящее время продолжается проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Андрей Сазонов