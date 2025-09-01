В Ярославле участник ДТП подозревается в нападении на сотрудника полиции

В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который подозревается в нападении на сотрудника ДПС. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

31 августа 2025 года на улице Угличской произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля Kia. Как сообщили в полиции, водитель Kia, 1996 года рождения, повел себя неадекватно. При освидетельствовании на опьянение он ударил сотрудника ДПС. Как уточнили в региональном управлении СКР, подозреваемый умышленно нанес два удара рукой в область головы сотрудника ГИБДД. Полицейские быстро пресекли его действия, применив специальные средства.

В отношении нарушителя составлены протоколы по административным правонарушениям: ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспорта на проезжей части), ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти. Пострадавших в результате ДТП нет.

Антон Голицын