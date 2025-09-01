Третьяковка ответила на слухи о передаче РПЦ иконы «Богоматерь Донская»

Икона «Богоматерь Донская» из собрания Третьяковской галереи с 31 августа по 2 сентября находится в Донском монастыре для проведения праздничной литургии. Об этом заявили «Интерфаксу» в галерее, отметив, что официальных запросов о продлении выдачи иконы на больший срок не поступало.

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

В галерее отметили, что «любое решение о выдаче такого уникального памятника искусства и истории ... принимается по распоряжению ведомства». При этом там отметили, что «в случае поступления подобного запроса он будет рассмотрен в установленном порядке». При такой процедуре должны быть обязательно соблюдены условия, гарантирующие «полную сохранность и безопасность произведения», добавил собеседник агентства.

«Интерфакс» указывает, что «ранее в телеграм-каналах появилось сообщение», согласно которому РПЦ планирует «забрать икону у галереи». В частности, такую информацию публиковала искусствовед Ксения Коробейникова в своем канале в Telegram. В начале июля сообщалось, что она займет пост главного редактора журнала «Третьяковская галерея». Искусствовед утверждает, что «Богоматерь Донскую» хотят забрать, «как Троицу в Лавру».