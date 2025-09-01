Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Индийский министр прокомментировал влияние поставок российской нефти на цены

Поставка российской нефти Индией помогла предотвратить катастрофический рост мировых цен на топливо. Об этом заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури в колонке для газеты Hindu. По его словам, без индийского импорта показатель мог бы вырасти до $200 за баррель, что имело бы серьезные последствия для мировой экономики.

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

Господин Пури категорически отклонил обвинения в том, что Индия выступает как «прачечная» российской нефти — выражение, которое использовал советник Белого дома Питер Наварро для критики Нью-Дели. Министр подчеркнул, что Индия строго соблюдала установленный странами G7 механизм ограничения цен, а также международные нормы при импорте углеводородов из России.

С 27 августа вступили в силу пошлины США в размере 50% на индийские товары из-за продолжения закупок российской нефти. Несмотря на давление США, правительство Индии разрешило использование танкеров с иранской или российской страховкой для Nayara Energy (49,13% принадлежат «Роснефти»), а также использование компанией судов, попавших под санкции ЕС, для импорта нефти из РФ.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Баррель за лояльность».

