В Воронежской области спрогнозировали «чрезвычайную пожароопасность»

Синоптики Гидрометцентра России сообщили о введении в Воронежской области оранжевого уровня погодной опасности до 6:00 3 сентября. Они объяснили свое решением тем, что на юге региона ожидается «чрезвычайная пожароопасность».

В Белгородской и Курской областях объявлен желтый уровень погодной опасности до 9:00 3 сентября. Это связано с действием четвертого класса пожарной опасности из пяти возможных.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

На прошлой неделе в Воронежской области объявляли штормовое предупреждение из-за сильной жары.

Алина Морозова