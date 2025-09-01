На юге Челябинской области отремонтируют 200 километров дорог

В Челябинской области реализуют масштабную программу модернизации трасс южного направления. В 2025-2028 годах планируется отремонтировать 200 км дорожного покрытия, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Брединском районе в рамках программы отремонтируют, в том числе капитально: дороги Павловский — Айдырлинский, Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана, Бреды — Синий Шихан — граница Казахстана; в Октябрьском: трассы Октябрьское — Чудиново — Большеникольское и Маячное — дорога Троицк-Октябрьское; в Троицком реконструируют четыре дороги, включая Троицк — Ключевка; в Чесменском отремонтируют трассу Чесма — Тарутино-Луговой. Кроме того, в Карталинском районе построят и реконструируют мосты через реки Нижний Тогузак и Ольховку, проведут капремонт дороги Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка.

Решение о модернизации дорог принял губернатор Алексей Текслер после рабочих поездок в муниципалитеты и общения с местными жителями. Южные районы региона являются важными сельскохозяйственными и логистическими территориями, имеющими протяженную границу с Казахстаном и Оренбургской областью. Однако, как отмечают в пресс-службе правительства области, неудовлетворительное состояние дорожной сети сдерживает социально-экономическое развитие, затрудняет транспортную доступность населенных пунктов, негативно влияет на качество жизни населения и безопасность движения.

Виталина Ярховска