Пианист и педагог Евгений Левитан скончался в Челябинске на 81-м году жизни

Заслуженный деятель искусств России, основатель международного конкурса пианистов имени Нейгауза Евгений Левитан ушел из жизни в возрасте 80 лет. О причинах смерти пока ничего не сообщается, дату и место прощания объявят позднее.

Фото: Пресс-служба Челябинского государственного института культуры Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Евгений Левитан, скончавшийся в возрасте 80 лет

Фото: Пресс-служба Челябинского государственного института культуры

Господин Левитан родился в блокадном Ленинграде в 1943 году, вместе с родителями был эвакуирован в Оренбург. Окончил Горьковскую консерваторию и аспирантуру Московской консерватории.

С 1973 года Левитан в течение 34 лет работал в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В 2005 году он возглавил кафедру специального фортепиано консерваторского факультета Челябинской государственной академии культуры и искусств.

Ректорат и профессорско-преподавательский состав вуза принесли искренние соболезнования семье господина Левитана, его ученикам и коллегам, подчеркнув, что это невосполнимая потеря для музыкального искусства.

Андрей Маркелов