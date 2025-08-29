Михайловский театр посвятит показ «Конька-Горбунка» памяти композитора Щедрина

Российский композитор с мировой славой Родион Щедрин скончался в возрасте 92 лет. В память о его таланте и заслугах Михайловский театр посвятит показ балета «Конек-Горбунок».

О смерти автора музыкальных сочинений утром 29 августа сообщили в Большом и Мариинском театрах. В культурных учреждениях смерть господина Щедрина назвали огромной трагедией и невосполнимой потерей для мира искусства. Михайловский театр также скорбит о кончине композитора. Там отметили, что написанная Родионом Щедриным музыка стала достоянием всего мира.

«Сегодня задорный "Конек-Горбунок " продолжает жить в репертуаре театра, унося зрителей в волшебный мир, созданный Родионом Щедриным. Спектакль 7 сентября мы посвящаем памяти великого композитора»,— написали в Telegram-канале Михайловского театра.

Татьяна Титаева