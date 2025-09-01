Названа причина смерти ульяновской школьницы на линейке 1 сентября

Школьнице стало плохо во время линейки в Октябрьском сельском лицее в Ульяновской области. Девочку госпитализировали, она умерла в медучреждении, сообщил областной СКР. Причиной смерти ребенка стала остановка кардиостимулятора, заявили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Согласно пресс-релизу СКР, погибшая 2012 года рождения. Следователи выехали на место происшествия, проводится доследственная проверка. Пресс-служба региональной прокуратуры заявила, что ведомство проводит проверку в связи со смертью ребенка-инвалида.

По данным Telegram-канала Shot, девочке дали воды и отвели в медпункт, откуда ее госпитализировали. Однако врачам не удалось ее спасти. Канал пишет, у ребенка был порок сердца.