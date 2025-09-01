В здании ярославского правительства начали делать звезду «Локомотива»

В здании правительства Ярославской области началась установка звезды, посвященной победе ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина. Об этом сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: YarNews Фото: YarNews

Портал опубликовал фото из холла областного правительства. Звезда в данный момент закрыта и огорожена столбиками с красной лентой. Ранее губернатор Михаил Евраев анонсировал, что звезда откроется к новому сезону КХЛ, старт которого состоится в Ярославле 5 сентября.

Звезда, посвященная победе «Локомотива», станет четвертой на появившейся в здании правительства аллее звезд. В холле уже есть звезды, посвященные победам ярославских хоккеистов в 1997, 2002 и 2003 годах.

Алла Чижова