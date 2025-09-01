В Свердловской области раскрыли убийство спустя 27 лет по отпечаткам пальцев

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 64-летней женщины в Богдановиче (Свердловская область), совершенном в 1998 году. Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, преступление удалось раскрыть благодаря отпечаткам пальцев, изъятым с места происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал СУ СК по Свердловской области Фото: Telegram-канал СУ СК по Свердловской области

По данным следствия, с 22 по 24 июля 1998 года в своей квартире была убита 64-летняя местная жительница. Женщину обнаружили с колото-резаными ранениями шеи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, однако его производство было приостановлено из-за нехватки улик.

В 2025 году дело было пересмотрено сотрудниками СКР совместно с криминалистами. В качестве вещественных доказательств имелись дактилоскопические пленки с изъятыми на месте преступления следами пальцев рук. В результате анализа удалось установить личность подозреваемого: отпечатки принадлежали мужчине 1958 года рождения.

Выяснилось, что с апреля 1998 по сентябрь 1999 года он вел бродяжнический образ жизни и совершил ряд опасных преступлений в Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областях и Краснодарском крае по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 162 УК РФ (разбой). В 2001 году в соответствии с решением суда мужчина был признан невменяемым. Он был направлен на принудительное лечение, которое он проходит в настоящее время.

Подозреваемый признал свою вину, пояснив, что убил женщину с целью ограбления. По данным следствия, он совершил еще одно убийство в поселке Талица. После расправы он направился во Владимирскую область, где его в дальнейшем задержали.

«Оперативное сопровождение по данному уголовному делу, уходящему своими корнями в "лихие девяностые", оказывали сотрудники уголовного розыска ОМВД России "Богдановичский". Сыщики совместно с нашими коллегами из СК России выезжали в другой регион для проведения с фигурантом следственных мероприятий»,— отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

Полина Бабинцева