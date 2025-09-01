ЛДПР и «Новые люди» соперничают за второе место на выборах в Челябинской области

Лидерами среди оппозиционных партий на сентябрьских выборах в законодательное собрание Челябинской области являются ЛДПР и «Новые люди» (НЛ). Это следует из данных свежего опроса (есть у «Ъ»), проведенного социологической группой Russian Field.

Инициативное исследование проводилось 18–20 августа 2025 года среди жителей Челябинской области, выборка — 1,5 тыс. респондентов, метод — телефонный опрос. Максимальная погрешность не выше 2,5%. Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в законодательное собрание Челябинской области проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?»

По «чистым» рейтингам — без учета затруднившихся с ответом (16,6%) и не намеренных голосовать (10,5%) — среди респондентов лидирует «Единая Россия» с показателем 47,8%. За второе место борются ЛДПР и НЛ — 12,7% и 12,6% соответственно.

На третьем месте идет «Справедливая Россия — За правду» с 11,2% голосов. У КПРФ — 9,2%, а замыкает шестерку Партия пенсионеров (5,4%).

В законодательное собрание Челябинской области по смешанной системе избираются 60 депутатов. Для партийных списков установлен пятипроцентный барьер.

Григорий Лейба