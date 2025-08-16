Почти половина петербуржцев собирают детей в школу в последний момент

Заняться подготовкой детей к началу учебного года в последний момент предпочитают 48% опрошенных жителей Санкт-Петербурга. Весну или начало лета для закупки всего необходимого выбирают 12% родителей, следует из исследований сети гипермаркетов «О’КЕЙ».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В июле в магазины отправляются 18% респондентов. В этот месяц торговые сети предлагают к покупке обновленный ассортимент. В последний момент эти задачи решают 48% родителей: во второй половине августа — 26%, за несколько дней до 1 сентября — 14%. Первые дни осени выбирают 8% респондентов.

В текущем году базовый комплект одежды для учениц младших классов в период скидок обойдется в 12,3 тыс. рублей, для мальчика — 10,7 тыс. рублей. Одеть старшеклассника будет на 20-25% дороже. Форма для девушки будет стоить 14,6 тыс. рублей, парня — 13,9 тыс. рублей.

На закупку канцелярии и других принадлежности в среднем уйдет 3500 рублей. Эта сумма включается траты на портфель, дневник, тетрадей и другие предметы. Набор для старшеклассника обойдется в 2900 рублей.

Татьяна Титаева