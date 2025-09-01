В новом учебном году у Ростовского колледжа культуры появилось общежитие. Об этом сообщает пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Здание, расположенное по ул. 23 Линия, 43, было передано из ведения министерства образования Минкульту. Ремонт в нем длился 2,5 года.

«За это время обновлены кровля, фасад, выполнено техническое перевооружение инженерных сетей, в том числе водо- и электроснабжения»,— отметили в ведомстве.

Кроме комнат для студентов, в здании оборудованы актовый, спортивный и хореографический залы.

Наталья Белоштейн