В Кургане нашли детей, поджегших пластиковые трубы

Отдел полиции №4 УМВД России по Кургану нашел виновных в возгорании пластиковых труб в микрорайоне Заозерном. Правонарушителями оказались местные дети, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Пожар произошел вечером 31 августа. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. В ликвидации участвовали 33 специалиста и восемь единиц техники МЧС. Справиться с возгоранием удалось менее чем за час.

Полицейские проводят работу с детьми и их родителями. Инспектор по делам несовершеннолетних составил в отношении законных представителей административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска