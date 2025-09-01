Западный микрорайон в Ростове на сутки останется без воды

В Ростове-на-Дону жители Западного микрорайона останутся без воды с 9:00 3 сентября до 9:00 4 сентября из-за ремонтных работ. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водоснабжение будет прекращено в границах улиц ул. 2-я Краснодарская — ул. Малиновского — ул. Каширская — ул. Заводская — ул. 2-я Заводская — ул. Денисова — ул. Тружеников.

Кроме того, воды не будет в домах в границах пр. Коммунистического — ул. Малиновского — ул. 2-я Краснодарской — бул. Дружбы.

В эти часы работники АО «Ростовводоканал» будут менять трубопровод на ул. 2-я Краснодарской.

Наталья Белоштейн