Путин: рекордное число россиян посетили турецкие курорты в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил, что Турцию в 2024 году посетили более 6,7 млн граждан РФ, что на 6,3% больше прошлогоднего показателя. По его словам, граждане России вновь заняли первое место по количеству иностранных туристов среди гостей из других стран.

«Мне кажется, установлен новый исторический рекорд»,— подчеркнул российский лидер на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.

Владимир Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за создание комфортных условий для российских туристов. Глава государства отметил, что в Турции для гостей из России сформирована атмосфера безопасности и уюта, благодаря которым они чувствуют себя «как дома». Этот фактор, убежден президент, способствует росту популярности турецких курортов у россиян.

Владимир Путин прилетел в Китай накануне для участия в 25-м саммите ШОС. Он уже побывал на заседании Совета глав государств-членов ШОС, а также встретился с премьером Армении Николом Пашиняном, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «ШОС случилось».