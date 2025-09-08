Что в Росавтодоре говорят про дальнейшую судьбу автодороги М-7 «Волга»

Федеральное дорожное агентство совместно с ГК «Автодор» продолжают совместную работу по развитию маршрута «Восток». Его предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока.

Росавтодор в данный момент продолжает работы на смежных участках, в частности, на дороге М-7 «Волга» в Республике Башкортостан от Дюртюли до Уфы, где сегодня из 103 км в четырехполосном исполнении — 52 км. Сейчас расширяются еще 22 км, и в рамках шестилетнего плана дорожной деятельности будут выполнены работы по строительству и реконструкции на оставшихся 29 км.

Кроме того, в рамках развития скоростного маршрута «Восток» до Тюмени в следующем году в общей сложности уже все 302 км будут полностью обеспечены четырехполосным движением. Для этого Росавтодор расширит 128 км, из которых 56 км — капитальный ремонт, 72 км — реконструкция и строительство.