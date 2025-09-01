В Челябинске 23 жилых дома остаются без горячей воды

К началу осени 23 многоквартирных дома в Челябинске остаются без горячего водоснабжения: 18 зданий проходят шестой этап гидравлических испытаний, остальные — пятый, сообщает пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск».

Работы по устранению повреждений на тепловых сетях выполняют 35 бригад компании. За выходные они отремонтировали несколько труб и вернули воду в 163 жилых дома в разных районах города. Как отмечают в пресс-службе организации, состояние сетей, переданных в эксплуатацию «УСТЭК-Челябинск» в ноябре прошлого года, не всегда позволяет в установленные сроки вернуть горячую воду в квартиры. Предприятие делает все возможное, чтобы оперативно устранить неполадки и подготовить трубы к отопительному периоду. Сейчас без воды остались по одному-два дома на улицах Гвардейской, Верхнеуральской, Образцова, 3-го Интернационала. Несколько домов на улицах Первой Пятилетки, Танкистов, Марченко, Белостоцкого, Савина и 40-летия Октября тоже пока не обеспечены горячей водой.

Виталина Ярховска