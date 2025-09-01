В Челябинской области за полгода самозапреты на кредиты оформили 375 тыс. человек

За шесть месяцев работы сервиса по самозапрету на получение кредитов им воспользовались более 375,7 тыс. жителей Челябинской области. За тот же период 25,2 тыс. человек сняли это ограничение. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Челябинская область, как и по итогам пяти месяцев, продолжает занимать девятую строчку в рейтинге регионов РФ по количеству заявлений на самозапрет.

Всего в России за полгода самозапрет на кредиты установили 14,7 млн граждан. Подали заявление на снятие ограничений 890 тыс. человек.