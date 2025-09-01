Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Обломки БПЛА повредили три дома в Приморско-Ахтарске

Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае подвергся атаке БПЛА в ночь на 1 сентября. При падении обломков сбитых дронов повреждены кровли трех домов. В одном из них выбиты окна на чердаке, сообщил Telegram-канал оперштаба региона.

Фрагменты БПЛА также обнаружены в огороде одного из домовладений и около старого кладбища, уточнили в оперштабе. Обошлось без пострадавших.

Минобороны сегодня утром сообщило о 50 сбитых беспилотниках над российскими регионами. Два из них уничтожены в небе над Краснодарским краем.

