На Дону отремонтируют 1,5 тысяч многоквартирных домов за 6 млрд рублей

В 2026 году власти Ростовской области направят на капитальный ремонт 1,5 тыс. многоквартирных домов более 6 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные министра ЖКХ региона Антонины Пшеничной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В эту сумму будет включен ремонт фасадов, фундамента, крыш, подвальных помещений, лифтового оборудования, внутридомовых инженерных систем газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Перед началом работ в многоквартирных домах определят техническое состояние систем инженерного обеспечения, а также установят пригодность строений для дальнейшей эксплуатации или состав и объем работ по капитальному ремонту.

Техобследование продлится три года. В 2026 году на него планирует выделить более 80 млн руб., в 2027 году —более 50 млн руб., в 2028 году - более 45 млн руб.

Министр отметила, что все дома отремонтируют с применением энергоэффективных технологий по трем направлениям: ремонт систем теплоснабжения, электроснабжения и замена лифтов на современные класса A.

На данный момент программа капитального ремонта в Ростовской области включает в себя более 18 тыс. многоквартирных домов, или 62,8 млн кв. м. жилья. Из них капитально отремонтировано 521 тыс. кв. м.

Наталья Белоштейн