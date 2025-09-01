Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Целинском районе почти на 90 га введен карантин по амброзии полыннолистной

На территории Лопанского сельского поселения Целинского района введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Специалистами управления на территории обнаружен очаг карантинного объекта — амброзии полыннолистной на общей площади 89,8 га.

Для борьбы с вредителем утверждена программа локализации очага и ликвидации популяции.

Наталья Белоштейн

