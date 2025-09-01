Ущерб от протестов в столице Индонезии достиг $3,3 млн

Губернатор Джакарты Прамоно Анунг сообщил, что протесты в городе нанесли ущерб в 55 млрд рупий ($3,3 млн). Их них $2,4 млн составил ущерб транспортной системе автобусов Джакарты, $324 тыс. — системам видеонаблюдения, и $194 тыс. — инфраструктуре метро.

«Мы расчищаем все поврежденные автобусные остановки с субботы. Надеемся, что мы сможем устранить как средние, так и серьезные повреждения к 8 или 9 сентября»,— передает слова Прамоно Анунга агентство Antara.

Протесты в столице Индонезии начались 31 августа. Поводом для их начала стало утверждение правительством ежемесячного пособия на жилье для каждого депутата в размере 50 млн рупий. Демонстранты требовали улучшения условий труда, повышения заработной платы и роспуска парламента.

После того как полицейский автомобиль задавил 21-летнего водителя мотоциклетного такси, столкновения ужесточились. Вчера демонстранты запустили фейерверки в полицейских и закидали их пластиковыми бутылками. Также протестующие поджигали несколько станций метро в Джакарте. Днем 31 августа президент Индонезии Прабово Субианто отменил надбавки парламентариям.