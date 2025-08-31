Президент Индонезии согласился выполнить требования протестующих

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил надбавки парламентариям, которые стали одним из поводов для многотысячных протестов в Джакарте. Об этом глава страны заявил в ходе трансляции президентского дворца.

Прабово Субианто

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Pool / File Photo / Reuters

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Pool / File Photo / Reuters

Прабово Субианто сказал, что в ответ на запросы народа Индонезии он получил информацию от председателей партий, что они приняли «решительные меры в отношении членов парламента, начиная с понедельника, 1 сентября». Кроме того, президент Индонезии ввел мораторий на командировки членов парламента за рубеж.

Сегодня из-за протестов в Джакарте президент Индонезии отметил свой визит в Китай. Поводом для начала акций стало утверждение правительством ежемесячного пособия на жилье для каждого депутата в размере 50 млн рупий. Демонстранты требовали улучшения условий труда, повышения заработной платы и роспуска парламента.

Столкновения ужесточились после того, как полицейский автомобиль задавил 21-летнего водителя мотоциклетного такси. Вчера демонстранты запустили фейерверки в полицейских и закидали их пластиковыми бутылками. Также протестующие поджигали несколько станций метро в Джакарте.