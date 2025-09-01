В Ярославской области на продажу выставили дом и контору Шереметевых

В Ярославской области объявлены торги по продаже объектов культурного наследия «Вотчинная контора Шереметевых» и «Дом Шереметевых», сообщили в региональном правительстве. Оба здания находятся в селе Новом Большесельского округа.

Начальная цена объектов вместе с земельным участком составляет 3,7 млн руб., из них землю оценили в 2,5 млн руб. Исторические объекты нуждаются в восстановлении и продаются в рамках плана приватизации.

Площадь «Дома Шереметевых» — 604 кв.м., «Вотчинной конторы Шереметевых» — 424 кв.м., земельного участка — 2,5 тыс. кв.м.

Торги назначены на 9 октября.

Здания возведены на рубеже XVIII – XIX веков, когда Юхотская волость (ныне Большесельский округ) была вотчиной графов Шереметевых. В 1706 году эти земли графу Борису Шереметеву в знак признания его выдающихся заслуг перед Россией пожаловал император Петр I. Они находились во владении семьи вплоть до революции 1917 года.

Алла Чижова