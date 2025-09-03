Новая геометрия

Гибридные шегги, пикси и прочая классика на новый лад — «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о трендах в прическах на примере звезд.

В парикмахерской моде все меньше правил. Стрижки становятся результатом пересечения техник, где градуировка может соседствовать с прямым срезом, а каскад — с элементами боба или шегги. Геометрия формы уступает место текстуре и естественности: задача не повторить тренд, а подстроить его под индивидуальные черты.

Каскад

В промо к фильму «Материалиста», кажется, не осталось никого неравнодушного к стилю Дакоты Джонсон. Чего не скажешь о фильме. Так вот основной элемент образа актрисы — каскад на длинные волосы в комбинации с челкой-«шторкой». «Слои подходят практически любому типу волос и форме лица, добавляет объем и легкость прическе. По длине подходит на короткие, средние и длинные волосы»,— говорит Марьяна Бобик, парикмахер-стилист салонов Keep Looking.

Дакота Джонсон

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Каскад хорош своей универсальностью: на длинных волосах он добавляет движение и объем, прекрасно смотрится с волной, локонами или прямыми волосами. Главное — опытный мастер, который учтет особенности и создаст идеальную форму.

Пикси

Кардинальные перемены вроде перехода к ультракороткой стрижке никогда не остаются без внимания среди звезд. Так, например, уже несколько месяцев мы видим, какой вариативной может быть пикси, постепенно отрастающая и придающая все новые оттенки образу в исполнении Эммы Стоун. «Подходит женщинам любого возраста и с разными типами лица, но особенно хорошо смотрится на овальном, сердцевидном и круглом лице. Востребована и актуальна благодаря своей универсальности — может быть с челкой, удлиненной и текстурированной»,— рассказывает Марьяна Бобик.

Эмма Стоун

Фото: Aldara Zarraoa / Getty Images

Фото: Aldara Zarraoa / Getty Images

Боб

Классика, которую выбирает, кажется, каждая пятая звезда — Селена Гомес, Эль Фаннинг, Флоренс Пью, Джиджи Хадид. А все потому, что стрижка эта может быть очень разной, но главное — создает объем и вариативность в укладках. Существует множество вариаций стрижки: боб-каре, удлиненный, боб «на ножке», что отлично смотрится на тонких, прямых или чуть вьющихся волосах.

Селена Гомес Фото: Stefanie Keenan / Getty Images for Rare Beauty Джиджи Хадид Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Флоренс Пью Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Эль Фаннинг Фото: Vivien Killilea / Getty Images

Шегги

Все лето гламурный вариант шегги демонстрирует Дженна Ортега, известная главной ролью в сериале «Уэнсдей». Пусть вас не отталкивает некая дерзость этой стрижки, современная шегги — это слегка экстравагантно и очень удобно: стрижка добавляет объема волосам и — если есть такая проблема — маскирует их недостаточную густоту, делает волосы более послушными.

Дженна Ортега

Фото: Phillip Faraone / VF25 / Getty Images for Vanity Fair

Фото: Phillip Faraone / VF25 / Getty Images for Vanity Fair

Каре

Каре носят не только Лесли Биб, Лили Коллинз и еще десятки женщин-звезд. Каре выбирают многие мужчины, например Брэд Питт и Джаред Лето. Это классика, но главное — прямой срез. «Каре подходит для любой формы лица в зависимости от длины волос. Если говорить о каре в целом, то оно адаптируется под любые тенденции: от гладкого и классического до асимметричного и градуированного»,— уточняет Марьяна Бобик.

Лили Коллинз Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Лесли Биб Фото: Steve Granitz / FilmMagic Джаред Лето Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for CinemaCon

Мужская стрижка с акцентом на челку

Такую стрижку носят Джейкоб Элорди и Пол Мескал. «Она смягчает углы квадратного или прямоугольного лица, балансирует высокий лоб и придает образу современный, неформальный характер. Нужно иметь в виду, что для круглого лица или редких волос эффект будет менее удачным, так как челка может подчеркнуть проблемы с кожей лба»,— уточняет Наталья Гончарова, стилист салона «Мильфей».

Джейкоб Элорди Фото: Elisabetta A. Villa / Getty Images Пол Мескал Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Стрижка с выбритыми висками

Главный вокалист и фронтмен итальянской рок-группы Mneskin Дамиано Давид — наглядный пример того, как стрижка может подчеркнуть скулы и придать чертам лица брутальность. По мнению специалистов, она хороша для обладателей густых волос и создает яркий, запоминающийся образ.

Дамиано Давид

Фото: Rebecca Sapp / Getty Images for The Recording Academy

Фото: Rebecca Sapp / Getty Images for The Recording Academy

Помпадур

Возможно, не самая очевидная тенденция, потому что эта ретрострижка ассоциируется с Элвисом Пресли, но она претерпела значительные изменения, став менее контрастной. Узнаваемой осталась лишь ее форма — с возвышающейся удлиненной челкой. В разные времена ее носили Райан Гослинг и Дэвид Бекхем, а сегодня — Киран Калкин и Остин Батлер.

Остин Батлер Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Киран Калкин Фото: Bruce Glikas / Getty Images

Дарья Богомолова