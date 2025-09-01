ВС России за сутки уничтожили пусковые установки ВСУ HIMARS и Patriot

Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки российские войска уничтожили кабину и пусковую установку ЗРК Patriot, а также пусковую установку РСЗО HIMARS.

«Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США»,— отметили в Telegram-канале ведомства.

За сутки над территорией России силы ПВО также сбили три реактивных снаряда HIMARS и 260 беспилотников. В Минобороны отметили, что российские войска ударили по пунктам управления и цехам производства дронов ВСУ в 150 районах.

Утром министерство сообщило о 50 сбитых беспилотниках над регионами России в период с 00:00 до 05:00 мск. Больше всего БПЛА (16) уничтожили и перехватили над Черным морем.