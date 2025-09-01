В Магнитогорске выявили подозреваемого в хищении 5 млн рублей у пенсионерки

Полиция Магнитогорска установила 27-летнего жителя Тульской области, подозреваемого в мошенничестве. Его задержали сотрудники МВД в Екатеринбурге за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Челябинской области.

В полицию Магнитогорска обратилась 77-летняя местная жительница. Она рассказала, что днем на стационарный телефон ей позвонил неизвестный и попросил продиктовать паспортные данные для замены автоматической телефонной станции. Вскоре пенсионерке позвонил псевдосотрудник правоохранительных органов, заявив об оформленном на нее кредите. Он также сказал ей, что злоумышленники пытаются перевести деньги на счет незаконной организации, из-за чего жительница Магнитогорска может стать соучастницей преступления. Псевдополицейский убедил пенсионерку задекларировать 5 млн руб. своих сбережений, передав их курьеру. По его словам, деньги должны были вернуть обратно, однако потерпевшая так и не дождалась их.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).