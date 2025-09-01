OneTwoTrip: количество командировок в Тюмень выросло на 77%

Количество командировок в Тюмень увеличилось на 77% летом 2025 года, сообщили «Ъ-Урал» представители сервиса «OneTwoTrip для бизнеса». С июня по август направление стало значительно популярнее среди бизнес-туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Средний чек на авиабилеты составил 56 тыс. руб. Большинство бизнес-путешественников прилетали в Тюмень из Москвы (52%), Санкт-Петербурга (13%), Сургута (6%), Сочи (4%) и Красноярска (2%).

Для проживания компании чаще всего выбирали объекты без звезд (апартаменты, гостевые дома, хостелы) и трехзвездочные отели, на которые приходилось по 34% заказов. Четырехзвездочные отели предпочитали 30% сотрудников, а двух- и однозвездочные — 2%. Средняя стоимость ночи в объектах размещения Тюмени составила 6,2 тыс. руб.

Мария Игнатова