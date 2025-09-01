Четвертьфиналист на все времена

В восьмой день Открытого чемпионата США, продолжающегося в Нью-Йорке, среди четвертьфиналистов этого турнира оказался серб Новак Джокович, переигравший в трех сетах немца Яна-Леннарда Штруффа. Таким образом, знаменитый 38-летний ветеран установил свой очередной статистический рекорд. Он стал первым теннисистом, который в девятый раз попал в 1/4 финала на всех четырех мейджорах в течение одного сезона. Следующим соперником Джоковича будет американец Тейлор Фриц, проигравший ему все десять предыдущих встреч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уверенная победа над 144-й ракеткой мира немцем Яном-Леннардом Штруффом вывела Новака Джоковича (на фото) в его 14-й четвертьфинал на US Open

Фото: Adam Hunger / AP

Перед началом этого US Open прогнозы в отношении выступления Новака Джоковича были достаточно осторожными. Завоевав свой 100-й за карьеру титул на небольшом майском состязании Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 в Женеве, знаменитый серб летом ограничил свою игровую практику исключительно чемпионатами Большого шлема, доходил на Roland Garros и Wimbledon до полуфиналов, но почти без вариантов уступал там первой ракетке мира Яннику Синнеру. После своего прошлогоднего олимпийского триумфа в Париже Джокович не скрывает, что его мотивация связана исключительно с мейджорами, где ему по-прежнему хочется победить в 25-й раз. В то же время он прекрасно осознает сложность этой задачи, понимая, что Синнер вместе с испанцем Карлосом Алькарасом по качеству тенниса оторвались от него очень далеко.

Физически Джокович, конечно, далек от своих лучших кондиций. Вот и на этом US Open его беспокоили то поясница, то рука. Тем не менее в умении переигрывать своих соперников за счет безупречного выбора правильной тактики и образцового использования большинства технических приемов серб по-прежнему опережает многих игроков из нынешней первой десятки. Неудивительно, что сейчас в Нью-Йорке он пока выступает довольно уверенно, отдав на пути в четвертьфинал лишь две партии.

Встреча четвертого круга, в которой соперником Джоковича был игрок его поколения 35-летний немец Ян-Леннард Штруфф, пробивавшийся в основную сетку через квалификацию, продолжалась менее двух часов и завершилась с красноречивым счетом 6:3, 6:3, 6:2.

Свой единственный брейк соперник серба сделал, уступая в первом сете 0:4. Шагнув в свой 14-й четвертьфинал на US Open, Джокович не только вышел на чистое второе место по этому показателю, уступая 17-кратному четвертьфиналисту нью-йоркского мейджора американцу Джимми Коннорсу, но и установил очередной рекорд. Он стал первым теннисистом, который уже в девятый раз попал в 1/4 финала на всех четырех мейджорах в течение одного сезона. Подобным достижением, лишний раз подчеркивающим стабильность и спортивное долголетие Джоковича, не могут похвастаться ни швейцарец Роджер Федерер, ни испанец Рафаэль Надаль, его успевшие завершить карьеру великие современники.

Статистика предыдущих встреч серба со следующим его соперником, четвертой ракеткой мира и прошлогодним финалистом US Open Тейлором Фрицем, который также без проблем разобрался с чехом Томашем Махачем, вроде бы ясно намекает на то, кого в данном случае следует считать фаворитом. Новак Джокович одержал над американцем десять побед, в том числе два года назад в четвертьфинале Открытого чемпионата США, не проиграл ни разу и взял у Фрица 23 из 26 партий. Однако, учитывая, что американец находится на пике карьеры, предвосхищать легкую победу серба пока не следует. Другую пару четвертьфиналистов в нижней половине мужской сетки составили Карлос Алькарас и демонстрирующий агрессивный теннис чех Иржи Легечка, причем тут тоже возможна упорная борьба. В этом году в четвертьфинале в Дохе Легечка неожиданно обыграл испанца, который сейчас близок к возвращению на вершину рейтинга, а в финале лондонского турнира категории 500 проиграл в трех партиях, имея шансы на победу.

Евгений Федяков