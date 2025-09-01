Академии Штиглица поставят реставрационные столы за 4,2 млн рублей

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени Штиглица ищет подрядчика для поставки реставрационных столов, электронного мольберта и химико промывочной ванны за 4,2 млн рублей.

Соответствующий документ появился на сайте госзакупок 1 сентября. С момента подписания договора потенциальный победитель конкурса должен за 65 дней поставить мебель в здание вуза, расположенного на улице Марата, 64А.

«Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении, не прошедшим восстановление потребительских свойств, не являться выставочным образцом»,— уточняется в сообщении.

Андрей Маркелов