Институт им. Мечникова закупит новейшую рентгеновскую систему за 815 млн рублей

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ ищет подрядчика на поставку новейшего медицинского оборудования. Начальная (максимальная) цена контракта по тендеру составляет 815 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Согласно техзаданию, институт имени Мечникова в Петербурге заинтересован в приобретении ангиографической рентгеновской стационарной цифровой системы в рамках реализации проекта «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети НИЦ» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Поставку оборудования необходимо осуществить не позднее 28 ноября 2025 года.

Заявки на конкурс принимаются до 12 сентября. Итоги планируется подвести 15 сентября 2025 года.

Прежде «Ъ-СПб» писал о поставке в Мариинскую больницу 22 единиц медицинского оборудования на общую сумму около 220 млн рублей для лечения пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью.

Андрей Цедрик