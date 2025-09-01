Путин поддержал идею КНР по созданию системы глобального управления

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании ШОС+ поддержал инициативу лидера КНР Си Цзиньпина о создании более эффективной системы глобального управления. По его словам, эта инициатива особенно актуальна во времена, когда некоторые страны «не отказываются от стремления к диктату в международных делах».

Владимир Путин отметил, что созданная в 2001 году ШОС стремится к формированию на Евразийском континенте «атмосферы мира и безопасности, доверия и сотрудничества». «В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления»,— сказал российский президент.

На заседании ШОС+ Си Цзиньпин заявил о необходимости создать систему глобального управления для работы со всеми странами над «более справедливой и равноправной системой глобального управления», содействия демократизации международных отношений и расширения представительства развивающихся стран.

Лусине Баласян