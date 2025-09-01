Экс-менеджеры «дочки» «Транснефти» получили 8 и 8,5 лет за мошенничество

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывших руководящих сотрудников АО «Транснефть-Диаскан» Романа Ивашкина и Сергея Лукьянова к 8,5 и 8 годам колонии общего режима соответственно. Они признаны виновными в мошенничестве. Экс-гендиректор ООО «ЗИО-Поларис» Екатерина Петелина получила 6 лет колонии общего режима. Исполнение приговора отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

По версии обвинения, в ходе исполнения контрактов с ООО «ЗИО-Поларис» фигуранты завысили расценки на оборудование и работы. В итоге у «Транснефть-Диаскана» похитили 404 млн руб. Иск потерпевших на эту сумму суд передал в гражданское производство.

