В Ярославской области ввели экзамен для новых охотников

С 1 сентября для получения охотничьего билета в Ярославской области введен обязательный тест на знание охотничьего минимума. Это касается новых заявителей и тех, кто лишился билета за нарушения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Изменения направлены на повышение безопасности и ответственности охотников. Тест включает 120 вопросов, охватывающих безопасность, ограничения охоты и биологию диких животных. Также проверяются практические навыки, такие как обращение с оружием и добычей. И. о. министра лесного хозяйства Ярославской области Наталья Беляева отметила, что это снизит риски несчастных случаев и поможет формировать осознанное отношение к природе.

Экзамен бесплатный и проводится в Ярославле на улице Свободы, 62, на пятом этаже. Для успешного прохождения теста нужно правильно ответить минимум на 75% вопросов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области в этом году увеличили лимиты добычи диких животных на период с 1 августа 2025 по 1 августа 2026 года. Это связано с ростом их поголовья.

Антон Голицын