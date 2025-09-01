В Ярославской области ввели экзамен для новых охотников
С 1 сентября для получения охотничьего билета в Ярославской области введен обязательный тест на знание охотничьего минимума. Это касается новых заявителей и тех, кто лишился билета за нарушения. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Изменения направлены на повышение безопасности и ответственности охотников. Тест включает 120 вопросов, охватывающих безопасность, ограничения охоты и биологию диких животных. Также проверяются практические навыки, такие как обращение с оружием и добычей. И. о. министра лесного хозяйства Ярославской области Наталья Беляева отметила, что это снизит риски несчастных случаев и поможет формировать осознанное отношение к природе.
Экзамен бесплатный и проводится в Ярославле на улице Свободы, 62, на пятом этаже. Для успешного прохождения теста нужно правильно ответить минимум на 75% вопросов.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области в этом году увеличили лимиты добычи диких животных на период с 1 августа 2025 по 1 августа 2026 года. Это связано с ростом их поголовья.