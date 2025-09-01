Двое полицейских пострадали во время инцидента у генконсульства России в Сиднее
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс предъявила обвинения мужчине, протаранившему ворота генконсульства РФ в Сиднее. При его задержании пострадали двое сотрудников полиции, сообщает пресс-служба полиции штата.
Пострадавшие полицейские — в возрасте 22 и 25 лет. Они получили небольшие травмы, им оказали помощь на месте сотрудники скорой помощи. 39-летнему мужчине предъявлены обвинения в:
- проникновении на огороженную территорию без законных оснований;
- использовании оружия, чтобы помешать полицейскому расследованию;
- трех случаях уничтожения или повреждения имущества;
- сопротивлении сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей;
- хранении ножа в общественном месте;
- хранении запрещенных веществ.
Ему отказано в освобождении под залог. Судебное заседание по делу состоится 2 сентября. Полиция оцепила место ЧП, машину мужчины изъяли для проведения судебной экспертизы.
ЧП случилось 31 августа. Полиция прибыла к зданию на Фуллертон-стрит в Сиднее, потому что на подъездной дорожке без разрешения припарковался автомобиль. Полицейские попыталась поговорить с водителем, но он резко сдвинулся с места и въехал в ворота консульства. Один из констеблей получил травму руки. Мотивы водителя пока неизвестны.