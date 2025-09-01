Двое полицейских пострадали во время инцидента у генконсульства России в Сиднее

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс предъявила обвинения мужчине, протаранившему ворота генконсульства РФ в Сиднее. При его задержании пострадали двое сотрудников полиции, сообщает пресс-служба полиции штата.

Пострадавшие полицейские — в возрасте 22 и 25 лет. Они получили небольшие травмы, им оказали помощь на месте сотрудники скорой помощи. 39-летнему мужчине предъявлены обвинения в:

проникновении на огороженную территорию без законных оснований;

использовании оружия, чтобы помешать полицейскому расследованию;

трех случаях уничтожения или повреждения имущества;

сопротивлении сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей;

хранении ножа в общественном месте;

хранении запрещенных веществ.

Ему отказано в освобождении под залог. Судебное заседание по делу состоится 2 сентября. Полиция оцепила место ЧП, машину мужчины изъяли для проведения судебной экспертизы.

ЧП случилось 31 августа. Полиция прибыла к зданию на Фуллертон-стрит в Сиднее, потому что на подъездной дорожке без разрешения припарковался автомобиль. Полицейские попыталась поговорить с водителем, но он резко сдвинулся с места и въехал в ворота консульства. Один из констеблей получил травму руки. Мотивы водителя пока неизвестны.