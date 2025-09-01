Протаранивший ворота генконсульства РФ в Сиднее водитель арестован полицией

В австралийском Сиднее около 8:00 утра по местному времени (1:00 мск) произошел инцидент в российском генконсульстве, сообщает телеканал 9News. Автомашина выбила закрытые ворота дипломатического учреждения и прорвалась на внутреннюю территорию. Водитель арестован.

Полиция прибыла к зданию на Фуллертон-стрит в восточном пригороде Сиднея после сообщений о том, что на подъездной дорожке был припаркован без разрешения неизвестный автомобиль. Полицейские попыталась поговорить с водителем, однако он рванул вперед и въехал в ворота консульства. При этом пострадал один из констеблей, получивший травму руки.

По информации телеканала, арестованному 39 лет, он дает показания. Полиция ведет расследование.

Эрнест Филипповский