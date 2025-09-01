Платформа на Соколе в Ярославле откроется 8 сентября

В Ярославле 8 сентября начнет работу железнодорожная платформа на Соколе. Об этом сообщили в пресс-центре Северной железной дороги (СЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северная железная дорога Фото: Северная железная дорога

«По пути в центр Ярославля здесь остановятся поезда Телищево – Филино в 7:26-7:27, 8:34-8:35, 18:30-18:31, 19:04-19:05. В обратном направлении остановка назначена поездам Ярославль-Главный – Телищево в 6:41-6:42 и в 17:46-17:47, Филино – Телищево в 7:51-7:52, 18:21-18:22»,— говорится в сообщении СЖД.

Напомним, что с 1 июля в городе запустили «легкое метро»: к действующим 39 пригородным поездам добавили 10 составов, которые останавливаются на платформах Депо, Липовая гора, Дунайка, Приволжье, Филино и Которосль. Новая остановка на Соколе, для которой оборудовали железнодорожную платформу, по мнению властей, поможет разгрузить проспект Фрунзе.

Алла Чижова