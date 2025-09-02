Защита по подписке. Росгосстрах интегрировал страхование в умный дом

Росгосстрах (РГС) стал передовой страховой компанией в России, которая полноценно интегрировала продукт защиты жилья в экосистему управления умным домом. Вместе с платформой spruthub запущен сервис, передающий информацию с датчиков умного дома в страховую компанию в режиме реального времени, что снижает как сами риски, так и стоимость страховой защиты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

Установленные датчики, например, протечки или задымления, посылают сигнал не только в систему умного дома, но и напрямую страховщику по API. Как только срабатывает датчик, клиенту звонят из Росгосстраха, предупреждая, что с квартирой или домом что-то не в порядке. При этом жилье застраховано, а значит, если инцидент все-таки случился, РГС сам предложит помощь с оформлением страхового случая и компенсирует клиенту убытки.

После установки умного дома полис можно оформить в несколько кликов в приложении spruthub. Страховка начинает действовать уже на следующий день после оплаты. Сейчас продукт доступен эксклюзивно для пользователей spruthub и предлагает три уровня страховой защиты: на 1 млн, 3 млн и 5 млн рублей. Если клиент использует в системе умного дома spruthub и датчики протечки или дыма, снижающие страховые риски, он может оформить полис РГС с выгодой до 40%.

«Интеграция с умным домом — большой шаг к тому, чтобы страхование бесшовно встраивалось в повседневную жизнь людей, делая её безопасной и комфортной без лишних усилий. IoT-устройства наших общих со spruthub клиентов уже сейчас позволяют в реальном времени получать данные об их состоянии и управлять ими. А теперь дают возможность их хозяевам не только повышать комфорт и автоматизацию, но и приносить выгоду, делая проживание в доме безопасным. Мы, разумеется, на этом не останавливаемся и уже работаем над применением искусственного интеллекта для анализа данных с других датчиков (температура, освещённость, потребление электроэнергии и т.д.), чтобы более точно прогнозировать риски. Тем самым страховая компания сможет предлагать «профилактическое» решение проблемы ещё до того, как произойдёт инцидент, что в наших с клиентом общих интересах. А значит, страхование будет не только защищать в случае наступления риска, но и предотвращать его», — рассказал Евгений Ильин, Операционный директор РГС.

Например, датчики умного дома фиксируют повышенное электропотребление, которое может быть сигналом о перегрузке сети и риске выхода из строя подключенных к ней бытовой техники и оборудования, или о забытом утюге. Повышение или понижение температуры в определённых точках указывает как на вероятность возгорания, так и на риск протечки или отказа системы отопления, что может привести к замерзанию помещения. А сигналы с датчиков движения и открытия окон или дверей в совокупности с геолокацией и статистикой использования помещения могут говорить о проникновении в квартиру. Все эти сигналы станут основанием для превентивной реакции от страховой компании.

Платформа spruthub предлагает полную свободу выбора устройств умного дома без ограничений по брендам и регионам. Поддерживает тысячи устройств — от Zigbee и Wi-Fi до проводных решений, при этом гарантируя максимальную стабильность с приоритетом на локальную работу. Даже при отключении интернета ваш дом остается полностью функциональным и защищенным.

«Умный дом перестал быть набором бесполезных умных лампочек и начал приносить владельцу реальную выгоду. Я рад, что именно РГС стал первым, кто смог адаптировать свой страховой продукт к цифровой реальности. Благодаря умному дому можно снизить риск потопа или пожара не только для себя, но и для страховой компании, получив за это существенную скидку на полис. И чем ниже риски, тем больше будет скидка. А самое замечательное в этой истории — выигрывают все: клиент, страховая компания и мы», — отметил Олег Челбаев, генеральный директор spruthub.

Росгосстрах (РГС) —страховая компания, которая «изобрела» страхование в России 103 года назад. РГС страхует всё, что важно: здоровье и жизнь, жилье и имущество, предприятия и бизнес, досуг, путешествия и даже любимых питомцев. Благодаря уникальной площадке продаж — около 1500 представительств и 30 тыс. страховых агентов — Росгосстрах всегда был и остается в каждом уголке страны, развивая также партнерский, корпоративный и цифровой каналы. Росгосстрах каждый день выплачивает клиентам более 110 млн рублей по страховым случаям. Подобрать полис и получить поддержку можно в удобном формате — онлайн, в офисе, через агента или по телефону.

Росгосстрах. В любом случае — рядом. www.RGS.ru

ПАО СК «Росгосстрах» Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3. ОГНЮЛ 1027739049689